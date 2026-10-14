حساب كنوز المليونير من الإمارات الإسلامي.. 3 خطوات تساعدك على الادخار وتمنحك فرصة للفوز بمليون درهم

يبحث كثيرون عن طرق تساعدهم على بناء عادة الادخار وإدارة مصروفاتهم بشكل أكثر انتظاماً، إلا أن البدء بخطة واضحة لا يحتاج بالضرورة إلى تغييرات كبيرة في نمط الحياة. ويمكن أن تبدأ العملية بثلاث خطوات بسيطة: الادخار فور الحصول على الراتب، وتحديد هدف واضح، ومراجعة المصروفات اليومية.

ويقدم مصرف الإمارات الإسلامي من خلال «حساب كنوز المليونير» حساب توفير متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجمع بين الادخار وفرصة المشاركة في سحوبات على جوائز نقدية يومية وأسبوعية وشهرية، بما فيها جائزة كبرى بقيمة مليون درهم.

كيف تبدأ الادخار بطريقة منتظمة؟

1. خصص مبلغاً للادخار فور إيداع الراتب

يساعد تخصيص مبلغ ثابت للادخار بمجرد إيداع الراتب، وقبل البدء في الإنفاق، من الخطوات التي يمكن أن تساعد على تحويل الادخار إلى عادة شهرية منتظمة.

وبدلاً من انتظار نهاية الشهر لمعرفة المبلغ المتبقي للادخار، يمكن تحديد مبلغ مسبقاً وإبعاده عن المصروفات اليومية. ومع الاستمرار، يصبح الادخار جزءاً ثابتاً من إدارة الميزانية الشخصية.

2. ضع هدفاً واضحاً للادخار

وجود هدف محدد يمكن أن يجعل الالتزام بالادخار أكثر سهولة. وقد يرتبط هذا الهدف بعطلة، أو دفعة أولى لشراء منزل، أو تكوين مدخرات للمستقبل والتقاعد.

وتحديد الهدف يمنح الشخص نقطة واضحة يمكن قياس التقدم نحوها، كما يساعد على الحفاظ على الدافع للاستمرار في الادخار على المدى الطويل.

3. راقب المصروفات اليومية

قد تبدو المشتريات الصغيرة والمتكررة محدودة عند النظر إليها بشكل منفصل، إلا أنها قد تتراكم مع مرور الوقت. لذلك، تساعد مراجعة المصروفات المعتادة على تحديد النفقات التي يمكن تقليلها أو الاستغناء عنها.

ومن خلال إعادة النظر في المنتجات والخدمات التي لا يتم استخدامها فعلياً، يمكن توفير مبالغ إضافية وتوجيهها إلى المدخرات.

ما هو حساب كنوز المليونير؟

ويتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من عشر سنوات، وهو حساب توفير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويجمع الحساب بين تشجيع الادخار وإتاحة فرصة المشاركة في سحوبات على جوائز نقدية، حيث يمكن للمتعاملين الدخول في سحوبات يومية وأسبوعية وشهرية، من بينها الجائزة الكبرى البالغة مليون درهم.

ما قيمة الجوائز التي يقدمها حساب كنوز المليونير؟

بحسب المعلومات المقدمة من مصرف الإمارات الإسلامي، تشمل الجوائز المرتبطة بحساب «كنوز المليونير» مجموعة من السحوبات النقدية بمواعيد وقيم مختلفة.

وتتضمن الجوائز 1,000 درهم يومياً، و50 ألف درهم أسبوعياً، ومليون درهم شهرياً، إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة مليون درهم كل ثلاثة أشهر.

وبذلك، يتيح الحساب للمتعاملين فرصة الجمع بين الإدخار والمشاركة في السحوبات على جوائز نقدية، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في الادخار.

كيف تعزز فرصك في الفوز؟

يشير المصرف إلى أن زيادة الادخار قد تسهم في زيادة فرص المتعامل في الفوز ضمن السحوبات المرتبطة بحساب «كنوز المليونير».

وفي المقابل، تظل الخطوة الأساسية هي بناء عادة ادخارية منتظمة، من خلال تخصيص مبلغ ثابت، ووضع هدف محدد، ومراقبة المصروفات اليومية.

الادخار.. عادة تبدأ بخطوة واحدة

لا يرتبط الادخار دائماً بحجم المبلغ الذي يمكن توفيره، بقدر ما يرتبط بالانتظام ووضع خطة واضحة. فتخصيص مبلغ ثابت من الدخل، وربطه بهدف محدد، ومراجعة النفقات بشكل دوري، يمكن أن يساعد على بناء سلوك مالي أكثر انتظاماً.

ويتيح حساب كنوز المليونير من مصرف الإمارات الإسلامي للمتعاملين خياراً للادخار متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب فرص المشاركة في سحوبات على جوائز نقدية يومية وأسبوعية وشهرية، من بينها جائزة شهرية كبرى بقيمة مليون درهم.

لمزيد من المعلومات حول حساب كنوز المليونير، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات الإسلامي:

https://www.emiratesislamic.ae/ar/offers/kunooz-millionaire-account