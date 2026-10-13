الإمارات تشارك في معرض «الصين الدولي للصناعة 2026»

تستعرض دولة الإمارات فرص تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي والاستثماري مع الصين، خلال مشاركة وفد إماراتي برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حسن جاسم النويس، في معرض الصين الدولي للصناعة 2026، الذي تستضيفه شنغهاي، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري.

وتركز مشاركة الوزارة على تعزيز الشراكات الصناعية، واستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي.

ويضم الوفد ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدداً من الجهات والشركات الوطنية.

ويتضمن برنامج الزيارة جولات في أجنحة المعرض، واجتماعات مع شركات صينية رائدة، وزيارات ميدانية لمصانع متخصصة في «الروبوتات» والتصنيع الذكي، بهدف بحث فرص نقل التكنولوجيا، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة.