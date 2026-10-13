دبي تجمع 500 من كبار المستثمرين لاستشراف مستقبل رؤوس الأموال

ينطلق في دبي، اليوم، مؤتمر «سوبر ريترن الشرق الأوسط 2026»، بمشاركة أكثر من 500 من كبار المستثمرين وقادة الأعمال ومديري الصناديق من مختلف أنحاء العالم، ويستمر ثلاثة أيام بفندق «ريتز كارلتون» في مركز دبي المالي العالمي.

ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه شركة «inD» التابعة للشراكة بين «إنفورما» ومركز دبي التجاري العالمي، انعقاد «سلسلة القادة العالميين» باستضافة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من خلال جلستين حواريتين تتناولان مستقبل رأس المال العائلي والائتمان الخاص، وفرص تعزيز التدفقات الاستثمارية بين الهند ودبي.

ويشارك في السلسلة عدد من الشخصيات الاقتصادية العالمية، أبرزهم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «روبيني ماكرو أسوشيتس»، نورييل روبيني، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فينيكس غلوبال»، لاريسا بي ميلر، والمحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، الدكتور دوفوري سوباراو، ومدير البعثة في مبادرة «أتال للابتكار» التابعة لحكومة الهند، ديباك باجلا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «inD»، ديفيد لين، إن دبي تستقطب أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية وقادة القطاعات وصناع القرار، مشيراً إلى أن «سلسلة القادة العالميين» توفر منصة تجمع الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التوجهات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية.

وأضاف أن النقاشات ستركز على الدور المتنامي لمنطقة الخليج في أسواق رأس المال الخاص العالمية، وتعزيز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار في دبي.

وتناقش الجلسة الأولى، بعنوان «الهجرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار: الائتمان الخاص ورأس المال العائلي على أعتاب دبي»، العوامل التي تعزز جاذبية الإمارة للثروات العائلية وشركات الاستثمار، إلى جانب تطوير قدرات المكاتب العائلية في الحوكمة وإدارة المخاطر والاستثمار المباشر، واستكشاف الفرص في قطاعات الائتمان الخاص والبنية التحتية والعقارات.

وتتناول الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «من مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية إلى مركز دبي المالي العالمي: أسرع ممرات رأس المال نموا في العالم» فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودور المركزين الماليين في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال ودعم توسع الشركات وإدارة الثروات، ويشارك في المؤتمر 200 مستثمر محدود الشراكة، و200 شريك عام، فيما تشمل المناقشات مجالات الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان الخاص والأصول الحقيقية.