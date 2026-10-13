«تيكوم» تنال جائزتين ذهبيتين

نالت مجموعة تيكوم جائزتين ذهبيتين من الرابطة الأوروبية للعقارات العامة (EPRA) لعام 2026، عن أفضل الممارسات في التقارير المالية، وتقارير الاستدامة، لتصبح أول شركة على مستوى المنطقة والوحيدة في سوق دبي التي تحقق هذا الإنجاز المزدوج، متقدمة من التصنيف الفضي إلى الذهبي في البرنامجين.

ويأتي التكريم تقديراً لالتزام المجموعة بمعايير الشفافية وتطوير ممارسات الحوكمة، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة، الدكتور كريستوف بيرينتزن، أن هذا الإنجاز يعكس جهود توفير معلومات مالية شاملة تدعم اتخاذ القرارات، وتُعزز ثقة المستثمرين بما يرسخ مكانة دبي وجهة أعمال عالمية.