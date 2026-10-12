«ديوا» تستقبل وفد القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، وفد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في مقر الهيئة، وذلك ضمن برنامج دولة الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، الرامي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في جميع القطاعات.

وجرى خلال الزيارة إطلاع الوفد على أبرز الممارسات والمبادرات الرائدة للهيئة، وعلى ما حققته من إنجازات عالمية في قطاعات الكهرباء والمياه والاستدامة والابتكار والتحول الرقمي وخدمة المتعاملين، إضافة إلى نماذجها في الحوكمة والتميز المؤسسي وإدارة المشاريع الكبرى.

وأكد الطاير أن استضافة الهيئة لوفد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا تعكس الثقة الدولية بالتجربة الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتجسّد نهج دولة الإمارات في دعم الشراكات الحكومية وبناء القدرات القيادية، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العمل الحكومي المشترك.

وأوضح أن الهيئة أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في أفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسة، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتبنيها الابتكار واعتماد التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وخلال الزيارة اطّلع الوفد على أبرز المشاريع والإنجازات العالمية التي حققتها الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، والجوائز العالمية في مختلف القطاعات، وكذلك في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.