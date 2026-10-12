«كهرباء الشارقة» تنجز مشروعاً في «النحوة»

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع محطة ضخ وخزانات وتمديد شبكة المياه في منطقة النحوة بمدينة خورفكان، ضمن المشاريع الهادفة إلى تطوير منظومة الإمداد المائي وتعزيز استدامتها في المنطقة، كما تواصل الهيئة جهودها لتوصيل خدمات الكهرباء والمياه لمشروع تطوير القرية التراثية في منطقة النحوة، بما يدعم أعمال التطوير ويلبي احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية.

وقال مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندس سعود عبدالعزيز، إن إنجاز المشروع يُشكل إضافة مهمة للبنية التحتية للمياه في النحوة، ويعكس توجه الهيئة نحو تبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل مرافق المياه.