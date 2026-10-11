«ويتيكس» ينطلق 20 أكتوبر

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. وتستضيف «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس 2026» مجموعة من الأركان والفعاليات المتنوعة، من بينها مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يتضمن جلسات وندوات نقاشية متخصصة حول أحدث مستجدات الصحة والسلامة المهنية في المدرسة والمنزل ومكان العمل، بمشاركة مجموعة من كبار التنفيذيين والخبراء العالميين في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية النفسية والاستعداد للطوارئ والمخاطر الناشئة في بيئة العمل.