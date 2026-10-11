وفد «الصناعة» يبحث في اليابان الشراكة بالذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة زيارة عمل إلى اليابان، تضمنت إجراء مباحثات في طوكيو وكيوتو لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبحث سبل تحويل الابتكار والتقدم العلمي إلى حلول عملية تدعم تنافسية القطاع الصناعي. وترأس الوفد وكيل الوزارة، حسن جاسم النويس، الذي شارك في الطاولة المستديرة الإماراتية اليابانية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في طوكيو، والمائدة المستديرة الـ23 لوزراء العلوم والتكنولوجيا في كيوتو، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن جهات وشركات من البلدين.

وركزت المناقشات في طوكيو على تعزيز الشراكات الصناعية، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة والتصنيع الرقمي والتصنيع الدقيق، بما يسهم في رفع الإنتاجية والجودة والاستدامة، وتحويل الابتكار إلى أثر ملموس في المصانع. وفي هذا السياق، تتيح البيئة الصناعية التنافسية في دولة الإمارات مساحة لتجربة الحلول القائمة على التكنولوجيا والبحث العلمي وتطبيقها وتوسيع نطاقها في المصانع، وتدعم مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» الربط بين مزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي.