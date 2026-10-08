غرفة عجمان تطلق شهادة منشأ بالذكاء الاصطناعي الوكيل

أطلقت غرفة عجمان خدمة «شهادة المنشأ الذكية» Smart COO - Agentic AI، لتفتح آفاقاً جديدة أمام توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل في تسريع الإجراءات، وتعزيز دقة البيانات والامتثال، ودعم تنافسية الشركات، مشيرة إلى أن الوكيل الذكي يستكمل طلب شهادة المنشأ في أقل من ثلاث دقائق.

وشهد إطلاق الخدمة في مقر الغرفة، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، ومدير عام غرفة عجمان، سالم السويدي، والمدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، محمد علي الجناحي، والمدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، علي راشد الكيتوب.

وأشاد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي بالتطوّر النوعي الذي تشهده خدمات غرفة عجمان، مؤكداً أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير رحلة المتعامل يُمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الخدمات وبناء بيئة أعمال أكثر مرونة وجاهزية، بما يعزز تنافسية إمارة عجمان وجاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية.

وقال إن إطلاق «شهادة المنشأ الذكية» يواكب مستهدفات منظومة حكومة الإمارات لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic Ai»، كما تجسد الخدمة توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الخدمة توظف الوكيل الذكي لتبسيط ممارسة الأعمال، وتسريع حركة التجارة، واختصار زمن التصدير.

من جانبها، قدمت مدير إدارة تقنية المعلومات في الغرفة، فاطمة عبدالرزاق العوضي، عرضاً حول خدمة «شهادة المنشأ الذكية»، موضحة آلية تنفيذ الوكيل الذكي للطلب، بدءاً من فهمه ومعالجة بياناته واستكمال إجراءاته، وصولاً إلى إنجاز الخدمة في أقل من ثلاث دقائق. وأوضحت أن إعادة هندسة الخدمة اختصرت رحلة المتعامل في التقديم إلى أربع نقرات، ما أحدث نقلة ملموسة في سرعة الإنجاز وكفاءة الإجراءات.