«كابيتال جروب» تبدأ أعمالها في «أبوظبي العالمي»

حصلت شركة «كابيتال جروب»، إحدى كبرى شركات إدارة الاستثمارات النشطة عالمياً، التي تدير أصولاً بقيمة 3.6 تريليونات دولار، على تصريح لمزاولة الأنشطة المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي «ADGM»، ويتيح التصريح للشركة العمل كمدير استثمار خاضع للتنظيم، وممارسة أنشطة التداول وإدارة الاستثمارات والتوزيع انطلاقاً من العاصمة أبوظبي. ويشكل حصول الشركة على هذا التصريح محطة جديدة في مسيرة التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة.

وباشرت الشركة منذ ذلك الحين نقل عدد من كوادرها من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا إلى العاصمة، لتقريب خبراتها الاستثمارية والتشغيلية وخدماتها الموجهة للعملاء من الفرص الاستثمارية في المنطقة، مع توقعات بتوسيع حضورها المحلي تدريجياً تماشياً مع احتياجات الأعمال.

ورحب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي، ببدء أعمال «كابيتال جروب» في الإمارة، مؤكداً أن هذا القرار يعكس قوة المنظومة المالية في أبوظبي، والمكانة المتنامية للسوق بوصفه مركزاً مالياً دولياً رائداً للمؤسسات العالمية الساعية إلى اغتنام الفرص طويلة الأجل في مختلف أنحاء المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس والمدير التنفيذي في «كابيتال جروب»، مايك جيتلين، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة وعملائها، مشيراً إلى أن الترخيص التنظيمي يعكس القناعة الراسخة بمكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد.