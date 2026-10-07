غرف دبي تعرض فرص الاستثمار أمام 120 شركة في المناطق الحرة

استعرضت غرف دبي، أمام 120 من الشركات العاملة بالمناطق الحرة في دبي، أبرز خدمات دعم الأعمال، وأهم الفرص التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات وآفاق التوسع محلياً وعالمياً، وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الفعالية نظمت بالتعاون مع المنطقة الحرة في مطار دبي «دافز»، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، وهي المناطق التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، إلى جانب المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» و«دبي الجنوب».

وشكّلت الفعالية منصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الشركات، وتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة أبرز احتياجات قطاع الأعمال، واستكشاف حلول عملية تدعم نمو الشركات وتوسعها، وتعزز التكامل بين منظومة المناطق الحرة ومجتمع الأعمال بشكل عام، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدة للتجارة والاستثمار.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «نحرص على توفير بيئة أعمال داعمة تمكن الشركات في دبي من التواصل والتعاون والنمو، وتدعم قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة واستكشاف الفرص في الاستثمار والتوسع الدولي والاقتصاد الرقمي».