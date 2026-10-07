«دي بي ورلد» تحصل على تمديد لامتياز محطة لواندا

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن حصولها على تمديد لمدة 10 سنوات لامتياز تشغيل محطة الحاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا، في أنغولا، ليستمر سريان الامتياز حتى عام 2051.

ومنذ بدء عملياتها في عام 2021، استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية أكثر من 260 مليون دولار لتطوير محطة الحاويات وتحديثها، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تضاعف تقريباً إجمالي عدد الحاويات النمطية قياس 20 قدماً، التي تمت مناولتها، من 177 ألفاً إلى أكثر من 350 ألف حاوية نمطية، مدعوماً بإضافة 28 ألف متر مربع إلى مساحة ساحة المناولة.

ولدعم هذا النمو، استحوذت مجموعة موانئ دبي العالمية هذا العام على رافعتين متنقلتين، ومعدات إضافية لمناولة الحاويات الفارغة، ليرتفع إجمالي عدد الرافعات المتنقلة إلى ثماني رافعات، كما زاد عدد نقاط توصيل الحاويات المبردة من 630 إلى 700، وخلال افتتاح المبنى الجديد لمحطة الحاويات في ميناء لواندا، أعلنت المجموعة عن استثمار إضافي بقيمة 90 مليون دولار على مدى العامين المقبلين لمواصلة توسيع البنية التحتية للمحطة ومعداتها وقدراتها التشغيلية وتعزيزها. وستمد التوسعة الجديدة رصيف المحطة بمسافة 222 متراً، وتوسّع مساحة التشغيل بمقدار 10 هكتارات، وترفع الطاقة الاستيعابية التصميمية للمحطة إلى 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.