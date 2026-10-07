«دبي الإسلامي» يمول عقارات «إكسبو دبي» قيد الإنشاء

أعلن «دبي الإسلامي» عقد شراكة مع «مدينة إكسبو دبي»، تتيح للمتعاملين المؤهلين الاستفادة من حلول التمويل السكني لشراء العقارات قيد الإنشاء في مدينة إكسبو دبي.

وتأتي الشراكة في إطار توسع «دبي الإسلامي» في توفير حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء، إلى جانب الوحدات العقارية القائمة، من خلال التعاون مع شركات التطوير العقاري والجهات المرتبطة بالحكومة في دولة الإمارات.

وبموجب الشراكة، يمكن لـ«دبي الإسلامي» تمويل ما يصل إلى 50% من قيمة العقار، بعد وصول المشروع المعتمد إلى نسبة إنجاز لا تقل عن 35% من أعمال الإنشاء، وسداد المتعامل ما لا يقل عن 50% من سعر شراء العقار.

وتستحق الأقساط الشهرية الكاملة عند تسليم العقار أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل، أيهما يأتي أولاً، فيما تصل مدة التمويل إلى 25 عاماً، وفقاً لمعايير الأهلية ومتطلبات الائتمان والاشتراطات التنظيمية والموافقة النهائية من البنك.

وتتوافر حلول التمويل للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، من دون اشتراط تحويل الراتب.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في «دبي الإسلامي»، سانجاي مالهوترا، إن «الشراكة مع (مدينة إكسبو دبي) تتيح لمتعاملي البنك الاستفادة من حلول تمويل سكني لشراء عقارات قيد الإنشاء»، مشيراً إلى استمرار نمو الطلب على هذا النوع من العقارات.