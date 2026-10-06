دبي تسجل أسرع وتيرة نمو في الأعمال منذ بداية 2026

أظهر مؤشر مديري المشتريات في دبي، الصادر عن شركة «إس آند بي جلوبال»، تسجيل نشاط الأعمال في الإمارة أسرع وتيرة نمو له منذ بداية عام 2026، حيث ارتفع المؤشر إلى 54.5 نقطة في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ54.1 نقطة في أغسطس، مسجلاً تحسناً قوياً في ظروف الأعمال، كما تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ليصل إلى أفضل مستوياته في سبعة أشهر.

وكان من أهم العوامل التي أسهمت في تحسين ظروف العمل الزيادة الحادة والمتسارعة في الإنتاج، التي كانت الأسرع منذ بداية العام، كما سجلت الطلبات الجديدة أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، مدعومة بأقوى نمو في الأعمال الجديدة من الخارج في عامين، فيما شهد شهر سبتمبر عودة نمو التوظيف.

إلى ذلك، استمرت ظروف الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات في التحسن بشكل ملحوظ خلال سبتمبر الماضي. فقد ازداد النشاط التجاري بسرعة، وشجعت زيادة متطلبات الإنتاج الشركات على التوسع في كل من نشاط الشراء والتوظيف، وذلك وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيسة للإمارات.

وظل المؤشر ثابتاً عند مستوى 55.3 نقطة في سبتمبر 2026، وهو المستوى الأعلى منذ 20 شهراً، الذي سجل في أغسطس، ما يشير إلى تحسن شهري ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وكان أحد العوامل الرئيسة وراء التحسن الأخير في ظروف الأعمال الارتفاع الشهري السريع في الإنتاج، حيث تسارع معدل النمو إلى أسرع مستوى له منذ فبراير، وأدى تحسن طلب العملاء ووجود تدفقات جيدة من الأعمال الجديدة إلى زيادة النشاط في مجموعة من القطاعات المختلفة. وأسهم تحسن ظروف الطلب في زيادة ملحوظة أخرى في الطلبات الجديدة.

كما أسهم الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة من الخارج في دعم إجمالي الطلبات الجديدة، حيث واصلت الأعمال الجديدة الخارجية نموها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة نمو لها منذ نوفمبر 2024.

وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة له منذ نوفمبر 2023. وواصل أداء الموردين تحسنه في ظل توافر المواد بشكل أفضل وسلاسة العمليات اللوجستية. كما انخفضت المهل الزمنية للتوريد للشهر الرابع على التوالي.

• أداء القطاع الخاص وصل إلى أفضل مستوياته في 7 أشهر.