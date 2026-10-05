«أبوظبي للاستدامة» تعلن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال

أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، الفائزين في الدورة العاشرة من جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة، تقديراً لإنجازاتهم ومبادراتهم في مجال الاستدامة وتعزيز الممارسات التي تدعم حماية البيئة وتحقق أثراً إيجابياً في المجتمع.

وجاء الإعلان خلال حفل أقيم احتفاءً بمرور 10 أعوام على إطلاق الجوائز، وشهد تكريم المؤسسات والأفراد الفائزين، إلى جانب الجهات والمشاركات التي حظيت بإشادات خاصة. وخضعت المشاركات لمراجعة لجنة تحكيم مستقلة من الخبراء، لتقييم الإنجازات المقدمة واختيار الفائزين في ست فئات تشمل إدارة الطاقة، والقيادة، والتقارير، والاتصال، والإدارة، ومبادرات الاستدامة.