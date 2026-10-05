كازاخستان تدعو الشركات الإماراتية للمشاركة في مشاريع القطاعات الحيوية

منح رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، «وسام الصداقة من الدرجة الثانية»، تكريماً وتقديراً لجهوده الحثيثة في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وأكد توكاييف، خلال استقباله المزروعي، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً موثوقاً لجمهورية كازاخستان، وتعد من أكبر المستثمرين الأجانب في كازاخستان، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كازاخستان خلال عام 2025 نحو 1.64 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 3.5%.

وقال رئيس كازاخستان إن دولة الإمارات تعد بلداً شقيقاً ساند كازاخستان منذ السنوات الأولى لاستقلالها، معرباً عن بالغ تقدير الشعب الكازاخي لهذه المواقف التاريخية، داعياً إياها للمشاركة في المشاريع المشتركة ضمن قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والطاقة، والبتروكيماويات، والتعدين، والبناء، والنقل واللوجستيات، والمالية، والسياحة.