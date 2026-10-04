«كهرباء الشارقة» تنتهي من صيانة 138 محطة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ خطة أعمال الصيانة الدورية لـ138 محطة جهد 33 ك.ف خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما انتهت من مراجعة واعتماد 367 مخططاً هندسياً لمشاريع المحطات الجديدة، وتطوير الشبكات وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة، وإنجاز 25 دراسة فنية للمستهلكين الجدد، وتسع دراسات لشبكة نقل الطاقة الكهربائية.

وأكد مدير إدارة نقل الطاقة بالهيئة، المهندس حمد الطنيجي، أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءة محطات نقل الطاقة، بما يواكب أفضل الممارسات في مجالات التشغيل والصيانة.