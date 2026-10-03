3 حملات استدعاء لـ 29.7 ألف «لاند كروزر 300» في الإمارات

أطلقت شركة «الفطيم للسيارات»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، ثلاث حملات استدعاء لسيارات «تويوتا لاند كروزر 300» في أسواق الدولة، بإجمالي متوقع يبلغ نحو 29 ألفاً و774 مركبة، وذلك لإجراء فحوص وإصلاحات تتعلق بالمحرك وناقل الحركة.

وتشمل الحملة الأولى 6571 سيارة من طرز «لاند كروزر 300» بفئات (EXR وVXR وGXR وGR SPORT وSIGNATURE)، والمصنعة خلال عامي 2023 و2024 في اليابان.

وأوضحت بيانات الاستدعاء أن بقايا ناتجة عن عملية تصنيع المحرك قد تؤدي إلى تلوث محامل عمود المرفق وتلفها، ما قد يتسبب في صدور صوت طرق من المحرك، أو خشونة في التشغيل، أو تعذر تشغيله، أو توقفه أثناء القيادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع وزيادة خطر وقوع حادث.

وتتضمن الإجراءات التصحيحية فحص السيارات المشمولة للتحقق من وجود خلل في محامل عمود المرفق، واستبدال المحرك مجاناً عند الحاجة.

وتشمل الحملة الثانية 7453 مركبة من «لاند كروزر 300» المصنعة بين عامي 2021 و2024 في اليابان، بسبب مشكلة محتملة في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية لمحرك (V35A).

وبحسب بيانات الحملة، قد لا تراعي وحدة التحكم بالمحرك تأثير تشغيل مروحة التبريد بصورة كافية، وفي ظروف معينة، مثل التسارع مع الضغط الكامل على دواسة الوقود، قد لا يتوافق خرج المحرك الفعلي مع المواصفات المعتمدة.

وتتطلب الحملة تحديث برمجة وحدة التحكم الإلكترونية مجاناً للسيارات المشمولة.

أما الحملة الثالثة، فتشمل 15 ألفاً و750 سيارة من «لاند كروزر 300» المصنعة بين عامي 2021 و2024 في اليابان، بسبب احتمال وجود خلل في ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي 10 سرعات.

وأفادت بيانات الاستدعاء بأن الخلل قد يتسبب في زيادة مفرطة في سرعة الدوران عند استخدام تروس معينة، ما قد يؤدي إلى تلف ناقل الحركة أو فقدان قوة الدفع، أو تسرب زيت ناقل الحركة في بعض الحالات، بما يرفع خطر وقوع حادث أو نشوب حريق.

وتتضمن الإجراءات التصحيحية فحص السيارات المشمولة وإعادة برمجة وحدة التحكم في ناقل الحركة مجاناً.

• فحص السيارات للتحقق من محامل عمود المرفق واستبدال المحرك مجاناً عند الحاجة.

• 6571 سيارة تشملها الحملة الأولى من طرز «لاند كروزر 300» المصنعة خلال 2023 و2024 في اليابان.