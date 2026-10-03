«العربية للطيران» توقّع اتفاقية توزيع مع «أماديوس»

وقّعت «العربية للطيران» اتفاقية توزيع مع شركة «أماديوس»، تتيح للناقلة توسيع نطاق حضورها عبر شبكة «أماديوس» العالمية لوكلاء السفر، وإتاحة خدماتها وحجوزاتها أمام مزيد من الشركاء في قطاع السفر.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن وكلاء السفر من الوصول إلى محتوى «العربية للطيران» وحجز رحلاتها وإدارتها عبر منظومة «أماديوس»، باستخدام إجراءات العمل القياسية المتبعة في أنظمة التوزيع العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي، إن الاتفاقية تدعم توسع الناقلة في قنوات التوزيع العالمية، وتوفر للعملاء خيارات أوسع للوصول إلى خدماتها، كما تتيح لشركاء قطاع السفر التواصل مع شبكة الناقلة.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة السفر والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «أماديوس»، ماهر قوبعة، إن الاتفاقية توفر للمسافرين خيارات أوسع للوصول إلى رحلات الطيران من خلال شبكة وكلاء السفر المعتمدين، إضافة إلى خدمات الدعم التي تقدمها وكالات السفر قبل الرحلة وخلالها وبعدها.

وتستند الاتفاقية إلى نموذج التذاكر المبسط، الذي يتيح لوكلاء السفر حجز وإدارة محتوى شركات الطيران الاقتصادي من خلال أنظمة التوزيع العالمية، والاتصال مباشرة بأنظمة شركات الطيران في الوقت الفعلي.

وتنقل «العربية للطيران» أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً إلى أكثر من 200 وجهة، انطلاقاً من ستة مراكز تشغيل في الإمارات والمغرب ومصر وباكستان.