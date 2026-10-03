«غرفة دبي» تطلق «الاستدامة 365» في 5 أكتوبر

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تنظيم فعاليات مبادرة «الاستدامة 365» خلال الفترة من الخامس وإلى 31 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تعزيز استدامة ومرونة الأمن الغذائي، وترسيخ نهج عملي يجمع بين رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز المسؤولية البيئية في إدارة الموارد.

وذكرت الغرفة في بيان أمس، أن برنامج المبادرة، الذي ينظمه مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، يتضمن سلسلة من الفعاليات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، التي تجمع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء والجهات المعنية لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول العملية.