«الشارقة للاستثمار» يستضيف في أكتوبر 10 آلاف مشارك

كشف «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» عن قائمة شركائه ورعاته في دورته التاسعة التي تجمع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وإعلامية تسهم في دعم برنامج المنتدى.

ويستضيف المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات يومي 14 و15 أكتوبر، أكثر من 10 آلاف مشارك من 60 دولة، ويجمع أكثر من 80 متحدثاً ضمن برنامج يضم ما يزيد على 140 فعالية و80 اجتماع عمل.

وتضم قائمة الشركاء الرئيسين: وزارة الاستثمار بصفتها الشريك في تنظيم الفعالية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة شريكاً استراتيجياً، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار شريكان حكوميان.

وتشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصفتها الشريك الرسمي للوجهة السياحية لإمارة الشارقة، فيما تشارك «شركة الراسخون للعقارات»، شريكاً بلاتينياً. وتضم قائمة الرعاة الذهبيين كلاً من: مجموعة غلفتينر وترايليف القابضة، إلى جانب «شركة فاست لمقاولات البناء»، و«مجموعة المروان» بصفتهما الراعيين الفضيين، كما تنضم «مجموعة بيئة» شريكاً للاستدامة.

وتشارك «مجموعة ألِف» بصفتها الشريك الحصري لـ«ردهة المستثمرين»، كما تشارك «مدينة الشارقة للنشر» ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة من خلال منصات خاصة تتيح للمشاركين التعرف مباشرة إلى خدمات الإمارة ومشروعاتها وفرصها، في ما ينضم بنك المشرق إلى المنتدى بصفته الراعي المصرفي. ويدعم الحضور الإعلامي للمنتدى شبكة تضم: «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، و«فوربس الشرق الأوسط»، و«أريبيان بزنس»، و«مجلة فاينانس أند بزنس»، و«إيكونومي ميدل إيست»، و«ذا بيزنس يير»، ومنصة 971Life.