«طيران الإمارات» تدشّن رحلاتها اليومية إلى هلسنكي

دشنت شركة طيران الإمارات، أمس، أولى رحلاتها من دبي إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي. وغادرت الرحلة الافتتاحية «ئي كيه 167» مطار دبي الدولي، بإشغال شبه كامل للركاب والشحن، وعلى متنها وفد من كبار الشخصيات وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وترأس وفد الناقلة على الرحلة الافتتاحية، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، يرافقه عدد من كبار المسؤولين في الناقلة.

ومع إطلاق الخط الجديد، توفر «طيران الإمارات» الخدمة المباشرة الوحيدة على مدار العام بين الإمارات وفنلندا، ما يفتح آفاقاً أوسع أمام حركة السفر بين البلدين.

كما تتيح الرحلة الجديدة للمسافرين الوصول إلى هلسنكي من مختلف الوجهات ضمن شبكة «طيران الإمارات» التي تضم نحو 140 وجهة حول العالم. وتشغل «طيران الإمارات» خدمتها اليومية الجديدة إلى هلسنكي بطائرة «إيرباص A350»، أحدث طراز ينضم إلى أسطول الناقلة من الطائرات عريضة البدن. وتستوعب الطائرة 298 راكباً ضمن ثلاث مقصورات رحبة، تشمل درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية.

وصمم موعد الرحلة اليومية لضمان سلاسة الربط للمسافرين عبر دبي إلى وجهات شهيرة في آسيا ومنطقة المحيط الهندي وإفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا والشرق الأقصى، فيما ستوفر «الإمارات للشحن الجوي» سعات شحن تصل إلى 16 طناً على متن كل رحلة بين دبي وهلسنكي.