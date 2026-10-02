«الرقابة المالية» ينال «آيزو» استمرارية الأعمال
حصل جهاز الرقابة المالية على شهادة المواصفة الدولية «ISO 22301:2019» لنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، في إنجاز يعكس التزامه بتعزيز المرونة المؤسسية والجاهزية التشغيلية. وتؤكد الشهادة تطبيق الجهاز إطاراً مؤسسياً متكاملاً لاستمرارية الأعمال. وتشمل قطاعات: الدعم المؤسسي، والتدقيق على القوائم المالية والتدقيق التخصصي، والتدقيق على العمليات والالتزام والأداء.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية، عامر القرقاوي: «تعكس الشهادة التزام الجهاز بتعزيز الجاهزية المؤسسية، وترسيخ المرونة في منظومة عمله، بما يضمن استمرارية وكفاءة أداء مهامه الرقابية».
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