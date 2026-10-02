«غرفة الفجيرة» تطلق الدبلوم المهني لريادة الأعمال

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة البرنامج التدريبي المبتكر «الدبلوم المهني لريادة الأعمال»، لتأهيل وتمكين 25 شاباً وشابة من المواطنين، خصوصاً من إمارة الفجيرة، بالمعارف والمهارات اللازمة لدخول عالم ريادة الأعمال وتأسيس مشاريع تنافسية ومستدامة.

ويُنظم البرنامج بدعم وشراكة استراتيجية بين غرفة تجارة وصناعة الفجيرة و«مجرى» - لجنة الأثر المستدام في الفجيرة، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وبالتعاون مع أكاديمية «هاير إنوفيشن»، في إطار الجهود الرامية إلى دعم ريادة الأعمال، وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية الشابة في الاقتصاد المحلي ومسارات التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو والاستدامة، من خلال تزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات العملية التي تساعدهم على فهم متطلبات السوق وإدارة المشاريع بكفاءة، بما يواكب التوجهات التنموية للدولة، ويدعم ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في إمارة الفجيرة.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، سلطان جميع الهنداسي، حرص الغرفة على تمكين الشباب المواطن، وفتح آفاق جديدة أمامهم لدخول عالم ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيلهم يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية واستدامة. وقال إن الغرفة تعمل على توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال، وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات التطبيقية التي تساعدهم على التعامل مع تحديات السوق، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية ناجحة، مؤكداً أهمية تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع ريادة الأعمال.