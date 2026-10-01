«مختبر التوسع» يستقطب 21 شركة إماراتية

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية «مختبر التوسع» بهدف تزويد الشركات الإماراتية بالمعارف والأدوات العملية التي تعزز جاهزيتها للدخول إلى الأسواق العالمية. وأفادت الغرفة، في بيان أمس، بأن الفعالية تأتي في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها الغرفة إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة، وبناء علاقات وشراكات جديدة على المستوى العالمي.

واستقطبت الفعالية 21 شركة إماراتية تمتلك مقومات النمو وتسعى إلى تجاوز حدود السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية، حيث تم التركيز على تمكين المشاركين من الإماراتيين من تقييم مدى جاهزية أعمالهم للتوسع الدولي، وتحديد الفجوات التي ينبغي معالجتها، ووضع أسس عملية لرحلتهم نحو النمو في الأسواق العالمية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نلتزم بدعم الشركات الإماراتية في توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، من خلال تزويدها بالمعرفة والخبرات والروابط التي تساعدها على استكشاف الفرص الواعدة، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن التوسع الدولي».

وأضاف: «تأتي هذه الجهود في إطار حرصنا على تهيئة بيئة داعمة تساعد الشركات على استثمار الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو المستدام». وتضمنت الفعالية جلسة حوارية استعرضت المقومات التشغيلية والاستراتيجية التي تميز الشركات القادرة على المنافسة عالمياً.