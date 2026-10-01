«بانثيون» العالمية تفتتح مكتباً في «أبوظبي العالمي»

أعلنت شركة «بانثيون» العالمية المتخصصة في أسواق الاستثمار الخاصة بأصول مدارة تبلغ قيمتها نحو 84 مليار دولار، أمس، توسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح أول مكتب لها في أبوظبي العالمي «ADGM»، وتعيين فراس ملاح مديراً تنفيذياً ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي افتتاح مكتب مخصص للشركة في أبوظبي في إطار خططها لتعزيز حضور الشركة في المنطقة، ومن شأن المكتب أن يعزز نطاق الانتشار العالمي لـ«بانثيون» ليصل إلى 13 موقعاً في أربع قارات، ما يؤكد ثقتها الاستراتيجية التامة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتمتلك «بانثيون» واحدة من أكبر شركات القطاع المتخصصة في الاستثمارات الثانوية للائتمان الخاص والبنية التحتية.

ووفقاً للشركة، لايزال الطلب على استراتيجيات الملكية الخاصة والبنية التحتية والائتمان الخاص يتنامى لدى المستثمرين البارزين في مختلف أنحاء المنطقة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمتعاملين في «بانثيون»، فلورنس دارد، إن الشركة تواصل تحقيق نمو في تكوين رأس المال عبر منصتها، مع ارتفاع واضح في حصة رأس المال من دول مجلس التعاون الخليجي، وبافتتاح المكتب الجديد، تجدد الشركة تأكيد التزامها تجاه المنطقة، وحرصها على تعزيز وتوطيد العلاقات التي أقامتها مع متعامليها في كل دولة من دول الخليج على مدار ما يقارب عقدين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي رئيس منطقة الشرق الأوسط في «بانثيون»، فراس ملاح، إن منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع مصادر رأس المال نمواً في أسواق الاستثمار الخاصة، وأصبحت احتياجات المستثمرين هنا أكثر تطوراً في ما يخص كيفية استثمارهم في فئة الأصول.

بدوره، قال رئيس شؤون الأسواق في (أبوظبي العالمي)، آرفيند رامامورثي، إن قرار الشركة إرساء حضورها في الشرق الأوسط وتحديداً في أبوظبي يؤكد استمرار جاذبية أبوظبي العالمي باعتباره وجهة مثالية للشركات العالمية الرائدة في أسواق الاستثمار الخاصة، والتي تسعى إلى تعزيز تواصلها مع قاعدة المستثمرين المؤسسيين البارزين في المنطقة.