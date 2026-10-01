«غرفة الفجيرة» تبحث التعاون مع الشركات الإندونيسية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مع وفد إندونيسي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وذلك استناداً إلى نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإندونيسيا الذي بلغ 23.5 مليار درهم خلال عام 2025.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد أحمد اليماحي، القنصل العام لإندونيسيا، ديني ليسمانا والوفد المرافق له.

وأكدت غرفة الفجيرة خلال اللقاء حرصها على تقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين الإندونيسيين الراغبين في تأسيس مشروعاتهم في الإمارة.