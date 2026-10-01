«ائتمان الصادرات».. «الوكالة الرائدة» في المنطقة

نالت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لقب «وكالة ائتمان الصادرات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ضمن جوائز «جي تي آر+» لقادة التجارة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2026، وذلك عقب أول تصويت لقراء جوائز «جي تي آر+» في المنطقة.

وذكرت «الاتحاد لائتمان الصادرات» في بيان أن هذا التكريم يعكس الدور الذي تؤديه في دعم منظومة التصدير في دولة الإمارات، وتمكين الشركات من اغتنام الفرص الدولية بثقة أكبر، مشيرة إلى التقدير الذي تحظى به الشركة في ظل حضورها المتنامي ضمن قطاع التجارة والتمويل وتأثيرها واسع النطاق على صعيد قطاع التجارة والتمويل.