بمكاسب لامست 20 مليار درهم.. «العقارات» و«البنوك» تقودان ارتفاعات «دبي المالي» في سبتمبر

أغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملات سبتمبر الماضي، مرتفعاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2.13% أو ما يعادل 124.54 نقطة، لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 5960.54 نقطة، وذلك بدعم نمو أسهم خمسة قطاعات تصدرتها العقارات والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» من 973.14 مليار درهم في آخر جلسات أغسطس الماضي إلى 993.13 مليار درهم في نهاية جلسة أمس (آخر جلسات سبتمبر)، ليربح نحو 19.99 مليار درهم.

ودعم أداء السوق، خلال الشهر الماضي، نمو عدد من القطاعات الرئيسة، أبرزها قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 5.66%، فيما نما قطاع البنوك بنسبة 2.07%، إضافة إلى قطاع الصناعة الذي سجل نمواً بنسبة 0.22%، بينما نما قطاع الاتصالات بـ6.87%، والمرافق العامة بـ0.19%.

وخلال سبتمبر الماضي، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ أكثر من 67.18 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة بلغت نحو 8.191 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 8.124 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي سيولة جاوزت 16.04 مليار درهم، بعد التداول على نحو 7.32 مليارات سهم، وتنفيذ 344.58 ألف صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق «فادجي» خلال تعاملات شهر سبتمبر للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.63%، أو ما يعادل 62.88 نقطة، ليغلق عند 10070.32 نقطة.

وبلغ رأس المال السوقي لـ«أبوظبي للأوراق المالية» 2.637 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس (آخر جلسات سبتمبر). واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 27.44 مليار درهم، بعد التداول على نحو 9.08 مليارات سهم، وتنفيذ 529.59 ألف صفقة.

وخلال الشهر الماضي، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى الشراء بصافي استثمار بلغ أكثر من 480.09 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 15.119 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 14.639 مليار درهم.

• 16.04 مليار درهم سيولة أسهم سوق دبي خلال سبتمبر.