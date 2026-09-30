«الرقابة النووية» تستعرض جهود تعزيز الرصد الإشعاعي

عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماع الـ48 للجنة الوقاية من الإشعاع، برئاسة مدير عام الهيئة، حمد الكعبي.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاع، بما في ذلك حماية العاملين في القطاع الصحي، والرصد البيئي، وتطوير قدرات المختبرات، والرصد الإشعاعي لمياه الشرب. واستعرضت الهيئة «سجل الجرعات الوطني»، وهو نظام مركزي لتسجيل ومتابعة مستويات التعرض المهني للإشعاع المؤين في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ، كما استعرضت مستجدات أعمال فريق رصد مياه الشرب، الذي اعتمد برنامج عمل لتعزيز الإطار الوطني للرصد الإشعاعي لمياه الشرب.