«طيران الإمارات» تطلق حملة لزوار دبي خلال موسم الشتاء

أعلنت «طيران الإمارات» حملة جديدة في عدد من الأسواق العالمية، ودعت الناقلة المسافرين من مختلف أنحاء شبكتها العالمية، إلى استكشاف المدينة، والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الراحة والعناية والقيمة المضافة في كل مرحلة من رحلتهم، لافتة إلى أن الحملة الجديدة التي تطلقها الناقلة في عدد من الأسواق، تأتي بالتزامن مع موسم دبي الشتوي الغني بالمهرجانات والفعاليات العالمية.

وأفادت «طيران الإمارات» بأن عرضها يسري على جميع درجات السفر للتذاكر المؤهلة ذهاباً وعودة إلى دبي، والتي يتم شراؤها بين 21 سبتمبر و11 أكتوبر 2026، للسفر خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 13 ديسمبر 2026.

وبحسب «طيران الإمارات»، يحصل المسافرون الذين يحجزون رحلة ذهاب وعودة إلى دبي مع «طيران الإمارات» على مجموعة تذاكر دخول مجانية بقيمة 535 درهماً إلى ثلاث من أبرز الوجهات الترفيهية في المدينة، حيث يمكن الاستمتاع بالألعاب والمنزلقات المائية في «أكوافنتشر ووتربارك» في أتلانتس، ومشاهدة أسماك القرش والشفنين عن قرب في «ذا لوست وورلد أكواريوم»، إلى جانب استكشاف أبرز معالم دبي على متن حافلات «سيتي سايت سينغ دبي» التي تتيح للزوار الصعود والنزول في محطات متعددة، من «برج خليفة» إلى حي الفهيدي التاريخي، وفق برنامجهم الخاص.

وكشفت «طيران الإمارات» أنه يمكن للمسافرين إلى دبي الاستفادة من إمكانية تغيير تاريخ السفر مجاناً، ومن دون حد أقصى في مختلف درجات السفر، إلى جانب خيار الاحتفاظ بالسعر لمدة 24 ساعة من دون رسوم، ورسوم مخفضة لاسترداد قيمة التذاكر، لافتة إلى أنه قد تطبق فروقات في الأسعار عند تغيير تاريخ السفر.

وقالت إنه يمكن للمتعاملين إضافة تأمين السفر الشامل من «طيران الإمارات» عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للناقلة، أو لاحقاً من خلال خدمة «إدارة الحجوزات»، مشيرة إلى أن التغطية تتوافر في 27 دولة.