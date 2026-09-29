«إنفستوبيا بريدج» تجمع قادة الاستثمار في أبوظبي

تنطلق أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، إحدى فعاليات «إنفستوبيا»، في أبوظبي يوم السابع من أكتوبر 2026، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، في نسخة خاصة بمشاركة نخبة من الوزراء وصناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات والعالم.

ويركز برنامج الفعالية على مجموعة من المحاور التي تعيد تشكيل الاقتصاد والاستثمار العالمي، بدءاً من التحولات في الاقتصاد العالمي والثقة والقدرة على الصمود، مروراً بصعود قطاعات الاقتصاد الجديد، وصولاً إلى القواعد الجديدة لرأس المال وتغير استراتيجيات المستثمرين والمؤسسات المالية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية.