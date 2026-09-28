«الشارقة الإسلامي» ينجح في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأجل خمس سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين، حيث استقطب الإصدار طلبات اكتتاب بلغت 1.3 مليار دولار أميركي، بما يعادل 2.6 ضعف حجم الطرح.

وتم تسعير الصكوك بعائد نهائي قدره 5.85%، عند 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات. ويعد هذا الإصدار الـ13 من صكوك مصرف الشارقة الإسلامي منذ دخوله أسواق رأس المال في عام 2006، في تأكيد على حضوره المستمر في أسواق الصكوك الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين بالأداء المالي للمصرف، واستراتيجيته طويلة الأمد، مشيراً إلى أن أسواق رأس المال تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية التمويل التي يتبناها المصرف، بما يدعم خططه التمويلية، ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام. وأضاف: «نواصل البناء على حضور مصرف الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال الدولية، مستندين إلى أسس مالية قوية، ونهج منضبط في إدارة الميزانية العمومية والسيولة».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أحمد سعد، إن حجم الطلبات الذي بلغ 1.3 مليار دولار أميركي، بما يعادل 2.6 ضعف حجم الطرح، يعكس الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار، ويؤكد ثقتهم بالمصرف وقدرته على تنفيذ إصدارات ناجحة في أسواق رأس المال الدولية.