إطلاق معرض «جواهر الإمارات» في العين يناير 2027

يستضيف «مركز أدنيك العين»، معرض «جواهر الإمارات» خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير 2027، وذلك في إطار تعاون بين «مجموعة أدنيك»، و«مركز إكسبو الشارقة».

وقال الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع: «نجح المعرض في ترسيخ مكانته منصةً مهمةً لصناعة المجوهرات، مستقطباً أبرز العلامات التجارية والمصممين والمشترين من مختلف أنحاء المنطقة. وتُمثل استضافته في مدينة العين خطوة مهمة في مسيرة تطور المعرض». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، حميد مطر الظاهري: «نواصل استقطاب المعارض والمؤتمرات النوعية التي تُسهم في تنويع أجندة الفعاليات، ودعم الأعمال المحلية، وتعزيز جاذبيتها للزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة».