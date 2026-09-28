غرفة عجمان تطور موقعها الإلكتروني

أطلق رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، الموقع الإلكتروني للغرفة بحلته الجديدة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين، عبر واجهة أكثر وضوحاً وتنظيماً، ومحتوى سهل الوصول، ومساعد ذكي يسهل الحصول على الخدمات والمعلومات بسرعة وكفاءة.

وحضر الإطلاق، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.

ويوفر الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة منصة رقمية متكاملة ومترابطة لأعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال والمستثمرين والمصدرين، تتيح الوصول بسهولة إلى الخدمات الإلكترونية والمعلومات والفرص الاستثمارية والتقارير الاقتصادية والمبادرات والفعاليات، ضمن تجربة سلسة تراعي سهولة الاستخدام والوصول الرقمي عبر مختلف الأجهزة.