«XRG» تستثمر في حقل «أبشيرون» الأذري

أعلنت «XRG» المملوكة لشركة «أدنوك»، اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» للمرحلة التالية من تطوير حقل «أبشيرون» البحري للغاز في أذربيجان، الذي تمتلك فيه الشركة حصة 30%. ويقع مشروع توسعة حقل «أبشيرون» في بحر قزوين، فيما من المتوقع أن يتيح الاستفادة من موارد غاز قابلة للاستخراج تصل إلى خمسة تريليونات قدم مكعبة مع بدء الإنتاج المخطط في عام 2029، وارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً و47 ألف برميل من المكثفات يومياً. وقال رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»، محمد العرياني، إن قرار الاستثمار النهائي يمثل خطوة مهمة تسهم في دعم تقدم «XRG»، وتعزيز دور أذربيجان شريكاً موثوقاً للأسواق الدولية في قطاع الطاقة.