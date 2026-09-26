«فلاي دبي» تطلق رحلات يومية إلى بوكارا النيبالية

دشّنت شركة «فلاي دبي» رحلاتها اليومية المنتظمة إلى مدينة بوكارا في نيبال، لتكون أول ناقلة وطنية تشغّل رحلات دولية إلى هذه المدينة التي تمثّل الوجهة الثانية للناقلة في نيبال بعد العاصمة كاتماندو. وذكرت الناقلة في بيان أمس، أنها بذلك ترفع رحلاتها الأسبوعية إلى نيبال لتصل إلى 35 رحلة، مكملة بذلك رحلاتها الأربع اليومية إلى كاتماندو، ومعززة قدراتها في نقل الركاب والشحن.

وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على درجة الأعمال من دبي إلى بوكارا من 5400 درهم، وعلى الدرجة السياحية من 1950 درهماً. أما أسعار تذاكر الذهاب والعودة من بوكارا فتبدأ من 135 ألف روبية نيبالية لدرجة الأعمال، ومن 80 ألفاً و500 روبية نيبالية للدرجة السياحية.