11.18 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 11.18 مليار درهم عبر تنفيذ 3490 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 6.41 مليارات درهم. وتوزعت المبيعات بواقع 2088 مبايعة لوحدات سكنية، و128 مبايعة لمبانٍ، و210 مبايعات لأراضٍ، وبإجمالي 2426 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 3.29 مليارات درهم عبر تنفيذ 924 صفقة، موزعة بواقع 657 معاملة لوحدات سكنية، و57 معاملة لمبانٍ، و210 معاملات لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.12 مليارات درهم عبر 1502 صفقة، مقسمة بواقع 1431 معاملة لوحدات سكنية و71 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 880 معاملة، بقيمة 3.86 مليارات درهم، موزعة بواقع 512 معاملة لوحدات سكنية، و127 معاملة لمبانٍ، و241 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 915.09 مليون درهم، بواقع 184 معاملة، موزعة على 137 معاملة لوحدات سكنية، و10 معاملات لمبانٍ، و37 معاملة لأراضٍ.

أعلى المبيعات

وتصدرت منطقة نخلة جميرا قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة جاوزت 371.93 مليون درهم، تلتها «اليفرة 1» بنحو 316.92 مليون درهم، ثم جاءت «الخليج التجاري» ثالثة بقيمة 311.14 مليون درهم، ومنطقة برج خليفة رابعة بقيمة 253.57 مليون درهم، و«قرية جميرا الدائرية» خامسة بـ201.14 مليون درهم.

وحلت «الجافلية» سادسة، بقيمة جاوزت 185.08 مليون درهم، تلتها «مدينة المطار» بنحو 179.38 مليون درهم، ثم «جبل علي الأولى» بقيمة 178.11 مليون درهم، ومنطقة «الحبية الأولى» بقيمة 173.89 مليون درهم، فيما جاءت «دبي مارينا» في المرتبة العاشرة بقيمة 152.04 مليون درهم.