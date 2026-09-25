«الموانئ والجمارك»: 2459 فحصاً مخبرياً خلال 6 أشهر

أعلن المختبر المركزي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي إجراء 2459 فحصاً مخبرياً خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ2368 فحصاً خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأكد الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، عبدالله محمد بالهول، أن هذه النتائج تعكس دور «تراخيص» بوصفها جهة تنظيمية متكاملة يتجاوز عملها إصدار التراخيص إلى تمكين التنمية الآمنة والمستدامة في نطاق اختصاصها.

وقال إن المختبر المركزي يواصل تطوير منظومة الفحوص المخبرية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما ينسجم مع توجهات دبي الرامية إلى الحفاظ على بيئة مستدامة وآمنة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في دعم عمليات الرقابة والتحليل البيئي.

وأوضح بالهول، أن أكثر أنواع الفحوص طلباً خلال النصف الأول من عام 2026 شملت تحليل انبعاثات المداخن، وتحليل تهوية خزانات الصرف الصحي، والتحليل الشامل لمياه برك السباح وتحليل المياه العادمة، وتحليل جودة مياه الموانئ، وتحليل مياه الصرف الصحي والمياه المعالجة، إلى جانب التحاليل البحرية الخاصة بالعوالق النباتية والحيوانية والكائنات القاعية.

وأضاف أنه خلال النصف الأول من عام 2026، قدم المختبر خدماته إلى 334 متعاملاً، وأجرى 1566 فحصاً رقابياً بهدف تعزيز الرقابة البيئية والتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة، مشيراً إلى أن هذه الفحوص شملت التحاليل البيئية، وتحاليل جودة مياه الموانئ والمياه العادمة، إضافة إلى تحاليل أخرى لجودة المياه.

وكان المختبر أجرى خلال عام 2025، ما مجموعه 4385 فحصاً وتحليلاً، شملت 46 نوعاً من الفحوص المتخصصة، موزعة على ثلاثة أنواع من الفحوص البيئية، وتسعة أنواع من التحاليل الكيميائية وتحاليل المعادن، و19 نوعاً من الفحوص الميكروبيولوجية، وستة أنواع من الفحوص البحرية، إضافة إلى تسعة أنواع من تحاليل جودة المياه.