1200 شركة عارضة في «أوتوميكانيكا دبي»

تنطلق في دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، الدورة الـ23 من معرض «أوتوميكانيكا دبي»، في مقره الجديد بمركز دبي للمعارض.

وقال مدير معرض «أوتوميكانيكا دبي» لدى شركة «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، تومي لي، إن السوق تمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة، مشيراً إلى أن تنوع المركبات والتقنيات يفرض احتياجات جديدة على مستوى المنتجات والمهارات والخدمات. ومن المنتظر أن يستقطب المعرض 1200 شركة عارضة من 50 دولة، فيما يغطي 11 قطاعاً، أبرزها قطع الغيار والمكونات، والنظم الكهربائية والإلكترونية، والإطارات والبطاريات، وتقنيات التصليح والعناية بالمركبات، والحلول الرقمية.