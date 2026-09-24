«إي كيو تي» تفتتح مكتباً في «أبوظبي العالمي»

أعلنت شركة «إي كيو تي»، العالمية المتخصصة في الأسواق الخاصة، والتي تدير أصولاً بقيمة 389 مليار دولار، إطلاق منصتها في الشرق الأوسط وافتتاح مكتب لها في «أبوظبي العالمي».

وبحسب بيان صادر عن الشركة أمس، يرسخ افتتاح مكتب أبوظبي، وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز التزام الشركة طويل الأمد تجاه المنطقة.

وأفادت الشركة بأن المنظومة المالية العالمية المترابطة التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب إطاره التنظيمي القوي وبيئته المؤسسية، جعلت من أبوظبي موقعاً ملائماً لهذا المكتب وقاعدة استراتيجية تمكن «إي كيو تي» من تعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات والشركاء في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويُعد هذا المكتب أول مقر للشركة في المنطقة ضمن منصة إقليمية أوسع تسعى «إي كيو تي» إلى تطويرها خلال الفترة المقبلة. ويقود منصة «إي كيو تي» في الشرق الأوسط جيمي مهتاني، الذي تم تعيينه رئيساً لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب منصبه الحالي رئيساً لرأس المال الخاص في الهند وجنوب شرق آسيا لدى «إي كيو تي»، فيما يقود مكتب أبوظبي، سميت بلغيتي، رئيس قسم الشرق الأوسط، الذي تم تعيينه أيضاً مسؤولاً تنفيذياً أول.

وقال رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM»، أحمد جاسم الزعابي، إن أبوظبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، حيث تستقطب أبرز مؤسسات الاستثمار العالمية ورؤوس الأموال طويلة الأجل إلى منظومة مصممة لتحقيق النمو المستدام، فيما يعكس هذا الزخم قوة اقتصادها وثقة المستثمرين العالميين بأبوظبي كبوابة نحو الفرص في المنطقة وخارجها.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي كيو تي»، جان إريك سالاتا، أن أبوظبي تُعد مكاناً حظيت فيه الشركة خلال الـ30 عاماً الماضية بفرصة تطوير علاقات تعاون وثيقة مع القيادات العليا لدى أكبر المستثمرين في المنطقة، وتؤكد هذه المسيرة الطويلة أهمية إطلاق المنصة اليوم.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والشريك الإداري للشركة، بير فرانزين، إن إطلاق منصة «إي كيو تي» في الشرق الأوسط يعكس القناعة بحجم وتنامي الفرص المتاحة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى وجود فرص كبيرة لدعم نمو شركات المحفظة الحالية للشركة والاستثمار في شركات جديدة عبر القطاعات التي تشهد تحولاً هيكلياً وتجتذب رأس المال طويل الأجل. ومع إضافة أبوظبي، أصبح لدى «إي كيو تي» الآن مكاتب في أكثر من 25 دولة تمثّل مجتمعة أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.