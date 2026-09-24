«أبوظبي العالمي»: العين تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية متكاملة

أكد الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، راشد البلوشي، أن مدينة العين تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية متكاملة تدعم مسيرة نموها، وتعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن «العين» تتمتع بموقع متميز وبنية تحتية متطورة، إلى جانب خبرات وإمكانات متراكمة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الزراعة والخدمات اللوجستية، ما يوفر قاعدة داعمة للنشاط الاقتصادي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والشركات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية في المدينة، وتهيئة البيئة المناسبة لنمو الأعمال، بما يدعم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن «منتدى العين لأعمال المستقبل 2026»، يمثل منصة تجمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وتسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف، واستعراض الخطط المستقبلية والمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة.

وأشار إلى أن الفرص والمشروعات المطروحة تمتد إلى قطاعات عدة، تشمل البنية التحتية والزراعة والخدمات والمرافق الطبية، بما يوفر مجالات متنوعة أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها العين.

في السياق نفسه، شاركت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في الدورة الأولى من «منتدى العين لأعمال المستقبل».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، مبارك مطر المنصوري، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش المنتدى، أهمية المشاركة في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، واستعراض منظومة الخدمات والتسهيلات التي توفرها «جمارك أبوظبي» لدعم انسيابية الحركة التجارية، ورفع كفاءة العمليات الجمركية.

وقال إن جمارك أبوظبي تعمل من خلال عدد من المنافذ الجمركية في مدينة العين على تسهيل حركة التجارة داخل دولة الإمارات ومع الدول المجاورة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمدينة، وما تضمه من منافذ برية، إلى جانب مطار العين الدولي، بما يدعم حركة الصادرات والواردات، ويعزز فرص نمو الأعمال والاستثمار.

وأوضح أن جمارك أبوظبي توفر مجموعة من التسهيلات المخصصة للشركات، من بينها برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، الذي يتيح للشركات المؤهلة الاستفادة من إجراءات جمركية ميسرة، تشمل تسريع عمليات التخليص، وتقليل الإجراءات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين الكفاءة للشركات المعتمدة.

وأكد أن مدينة العين تمتلك مقومات مهمة لتعزيز نشاطها التجاري، في ظل موقعها الجغرافي وقربها من الأسواق المجاورة، وتوافر المنافذ البرية ومطار العين الدولي، ما يسهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ودعم نمو الشركات واستقطاب الاستثمارات. وأكد المنصوري حرص جمارك أبوظبي على تشجيع الشركات ورجال الأعمال في مدينة العين على الانضمام إلى برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها.