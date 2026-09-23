«بوينغ» تسلّم شركات إماراتية 24 طائرة جديدة

أزاد عيشو - دبي

سلّمت شركة «بوينغ» الأميركية، ثلاث شركات وناقلات إماراتية 24 طائرة جديدة خلال ثمانية أشهر في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من العام الجاري 2026، وفقاً لبيانات صادرة عن الشركة.

وبحسب البيانات، فقد سلمت «بوينغ» 15 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» لشركة «دبي لصناعات الطيران»، فيما تسلمت شركة طيران الإمارات سبع طائرات من طراز «777F» المخصصة للشحن، حيث شملت التسليمات طائرتين في مارس الماضي، وطائرتين في أبريل، وطائرتين في يونيو، وطائرة واحدة في أغسطس.

أما شركة «فلاي دبي»، فتظهر البيانات تسلمها طائرتين من طراز «737 ماكس».