«صندوق خليفة» يشارك في منتدى أعمال في العين

يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في «منتدى العين لأعمال المستقبل 2026»، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وذلك في «مركز أدنيك العين» يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتركز مشاركة الصندوق، التي تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم نمو المشاريع الإماراتية، وتطوير منظومة ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، على نهجه في دعم رواد الأعمال في منطقة العين، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين تنمية القدرات، والاستشارات المتخصصة، والتمويل، والشراكات الاستراتيجية، بما يلبي احتياجات المشاريع في مختلف مراحل تطورها، ويدعم نموها وتوسعها.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة عبيد الناصري، إن «العين تمثل محوراً مهماً ضمن جهود (صندوق خليفة) لتوسيع أثر ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، ومن خلال المشاركة في المنتدى، نواصل تلبية احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل مشاريعهم، وتمكين من يخوضون تجربة ريادة الأعمال للمرة الأولى من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة، من خلال برامج التدريب والتمويل والاستشارات وتطوير القدرات».