هيئة مطار الشارقة الدولي تشارك في معرض ومؤتمر محطة المسافرين آسيا 2026

تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي في معرض ومؤتمر محطة المسافرين آسيا 2026 (PTE Asia)، الذي يُقام يومي 23 و24 سبتمبر في سنغافورة.

وقال رئيس الهيئة، علي سالم المدفع: «يمثل معرض ومؤتمر محطة المسافرين آسيا 2026 منصة مهمة للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات المرتبطة بتطوير المطارات، والتعرف على أبرز الاتجاهات التي يشهدها قطاع الطيران عالمياً. وتأتي مشاركتنا في إطار حرصنا على مواصلة متابعة التطورات العالمية والاستفادة من التجارب والممارسات التي تدعم خطط التطوير في مطار الشارقة، وتعزز كفاءة عملياته والارتقاء بتجربة المسافرين».