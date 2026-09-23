بدء الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة للأفراد اليوم

أعلنت وزارة المالية، أمس، تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، وفتح باب الاكتتاب فيه، بأجل خمس سنوات.

ويبلغ حجم الإصدار المستهدف 50 مليون درهم، وسيفتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 23 (اليوم) إلى 28 سبتمبر 2026 عبر القنوات الرقمية المعتمدة.

ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها، الوصول المباشر إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم.

وبعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في بورصة «ناسداك دبي» في الأول من أكتوبر 2026.

ويقدم الإصدار، بأجل خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 5.06%، تم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي.

ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة من خلال الحصول أولاً على رقم مستثمر «NIN»، في حال عدم امتلاكهم رقماً مسبقاً، قبل تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وبعد التخصيص، ستسجل وحدات الصكوك في حسابات المستثمرين قبل الإدراج. وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني «eIPO»، التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المحددة.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات. وقال إن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين الذي شهده الطرح الأول، مع توفير قنوات اكتتاب رقمية منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الإصدار بكفاءة وشفافية. وأضاف أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة، تسهم في تبسيط الإجراءات للأفراد والأسر، مع توفير خيارات استثمارية آمنة تدعم التخطيط المالي طويل الأجل، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026».