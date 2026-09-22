قيمة مبيعات شقق رأس الخيمة ترتفع 18%

أصدرت شركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط» العالمية المتخصصة في مجال العقارات التجارية، أحدث إصدار من تقريرها عن سوق العقارات في رأس الخيمة للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر أن الإمارة تواصل نموها المدعوم بطلب مستمر من قبل المستثمرين ومجموعة متنامية من المشاريع العقارية الكبرى قيد التنفيذ.

وأكد التقرير أن سوق العقارات السكنية لايزال أحد أقوى القطاعات أداء في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة مبيعات الشقق 18% على أساس سنوي لتصل إلى 2298 درهماً للقدم المربعة، في حين ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 7.3% خلال الفترة نفسها.

وبحسب التقرير، فقد استمرت المجمعات السكنية المطلة على البحر في دفع عجلة النمو، إذ ارتفعت قيمة الشقق في جزيرة المرجان بنسبة 23.1%، وفي منطقة الحمراء بنسبة 14.7% على أساس سنوي. كما شهد سوق العقارات الجاهزة للتسليم نمواً جيداً في الأسعار، حيث ارتفعت قيمة الشقق والفلل بنسبة 11% و10% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد النصف الأول من العام الجاري سلسلة صفقات عقارية فاخرة فاقت الأرقام القياسية، إذ بيعت شقة «سكاي بالاس» في «مساكن والدورف أستوريا» بمبلغ 35.4 مليون دولار، لتصبح بذلك أعلى صفقة سكنية من حيث القيمة في تاريخ رأس الخيمة. ومن بين الصفقات البارزة بيع شقة «بنتهاوس» بقيمة 15 مليون دولار ضمن المشروع ذاته، وصفقة «سكاي مانشن» بقيمة 34.7 مليون دولار في «موندريان جزيرة المرجان بيتش ريزيدنسز»، كما حافظ أداء الإيجارات على قوته، حيث ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 14.3% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو في «مينا العرب» و«جزيرة المرجان».

ومن حيث النظرة المستقبلية، يستعد سوق العقارات السكنية في رأس الخيمة لتوسع كبير في العرض، حيث من المتوقع تسليم أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بين عامَي 2026 و2030. كما أن من المتوقع أن تكون نحو 10 آلاف وحدة من هذه الوحدات عبارة عن مساكن ذات علامات تجارية. وفي قطاع الضيافة، واصلت الفنادق إظهار قوة في التسعير، إذ ارتفع متوسط السعر اليومي 5.2% على أساس سنوي ليصل إلى 705.6 دراهم للغرفة في الليلة، وحقق القطاع إيرادات إجمالية جاوزت 606 ملايين درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام.