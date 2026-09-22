«العالمية القابضة»: «فاونت تراست» الجهة الأم النهائية للشركة

أكدت الشركة العالمية القابضة أن «فاونت تراست» Fount Trust هي الجهة الأم النهائية للشركة، وذلك بعد إعادة هيكلة الترتيبات التي تسبق «المجموعة الملكية» في تسلسل الملكية. وأفادت الشركة بأن «المجموعة الملكية» تظل قائمة وتواصل مزاولة أعمالها، بينما يهدف هذا الهيكل إلى دعم الإشراف طويل الأمد وضمان الاستمرارية عبر الأجيال. وأوضحت الشركة أنه لا يترتب على إعادة الهيكلة أي تغيير في عمليات «الشركة العالمية القابضة» أو استراتيجيتها أو أنشطتها.

وتواصل الشركة أعمالها تحت إشراف مجلس إدارتها وإدارة فريقها التنفيذي، وفق إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد لديها، بصفتها شركة استثمار عالمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويظل تركيزها متمحوراً حول تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين عبر محفظتها ومنصتها الاستثمارية الدولية، ولا يطرأ أي تغيير على تسلسل ملكية الشركة العالمية القابضة وصولاً إلى «المجموعة الملكية».

وتظل «مجموعة شركات بال» (Pal Group of Companies) المساهم صاحب الأغلبية في الشركة العالمية القابضة، بينما تبقى «المجموعة الملكية» المساهم صاحب الأغلبية في «مجموعة شركات بال».

وعقب إعادة الهيكلة، أصبحت «فاونت تراست» الجهة الأم النهائية لـ«المجموعة الملكية»، ولا يترتب على إعادة الهيكلة أي تغيير في المستفيد النهائي من ملكية الشركة العالمية القابضة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب: «تتمحور مسؤوليتنا حول بناء مؤسسة قادرة على تحقيق قيمة مستدامة عبر الأجيال، ويتطلب ذلك وضوحاً في المسؤوليات، وهيكل ملكية قادراً على الاستمرار مع تغير الأشخاص والظروف. ويوفر تأسيس (فاونت تراست) إطاراً للإشراف على المدى الطويل، بينما تواصل (المجموعة الملكية) أعمالها ودورها ضمن هيكل الملكية، وفي الشركة العالمية القابضة، ويواصل مجلس الإدارة وفريق الإدارة التركيز على التنفيذ المنضبط، والمرونة في التكيف والاستثمار، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين».

ويواصل مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة وإدارتها ممارسة مسؤولياتهما كلٌ ضمن نطاق اختصاصه، وفق أطر الحوكمة وعمليات الموافقة المعتمدة لدى الشركة، كما تظل الشركة خاضعة لمتطلبات التقارير والإفصاح والحوكمة المؤسسية المطبقة على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.