«منتدى الشارقة للاستثمار» ينطلق 14 أكتوبر

تنطلق في 14 و15 أكتوبر المقبل فعاليات الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة». وينظم المنتدى، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتجمع الأجندة نخبة من صُنّاع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المال والأعمال.

وقال المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، محمد جمعة المشرخ، إن التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية تدفع الحكومات والشركات إلى إعادة النظر باستمرار في كيفية التنافس والاستثمار، لافتاً إلى أن أجندة المنتدى تستجيب مباشرة لهذا الواقع، من خلال طرح قضايا مرتبطة بالسياسات والتكنولوجيا والاستثمار.