انخفاض حاد في محصولات الخريف بالنمسا

تضرر قطاع الزراعة في النمسا بشكل كبير، وسجلت محصولات فصل الخريف تراجعاً حاداً، بسبب موجة جفاف قياسية غير مسبوقة. وقال رئيس غرفة الزراعة النمساوية، جوزيف موسبرغر: «حدث فشل المحصولات الخريفية بشكل أشد وطأة مما كان يُخشى».

وأظهرت بيانات الغرفة أن الجفاف تسبب في انخفاض محصولات البطاطا والذرة وفول الصويا وبنجر السكر، إلى مستويات أسوأ من جميع التوقعات السابقة. وتوقعت الغرفة حدوث انخفاض كبير في محصول البطاطا يراوح بين 50% و70%، بينما تراجع إجمالي محصول الذرة بنحو 30%، وفول الصويا بنسبة تزيد على 50%، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.